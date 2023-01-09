Госагентство о текущей ситуации на автодорогах Азербайджана (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 17:50)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обнародовало состояние автомобильных дорог в вечерние часы в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, в настоящее время на территории по всей протяженности автомобильной дороги "Zəfər Yolu" идет слабый снег, ведутся работы по очищению дороги от снега с целью предотвращения ее обледенения, обеспечено движение транспортных средств.

На территории в районе автодороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису на данный момент осадки прекратились, ведутся работы по очистке дорожного покрытия от снега. По мере подъема на высоту в направлении Омарского перевала фиксируются морозы до 10-15 ºС. Приняты соответствующие меры для предотвращения обледенения дорожного покрытия.

В районе дороги Баку - Губа на территории Губинского района идет слабый снег, в Гусарском районе фиксируются морозы до 3-4 ºС. В течение дня дорога была очищена от снега, посыпана песком и солью. В настоящее время данные работы продолжаются. Движение транспортных средств по дороге обеспечено. В районе села Хыналыг фиксируются 6-7 º мороза.

На территории Хызинского района по всей протяженности дороги Гилязи-Хызы идет снег. В течение дня были приняты соответствующие меры по очистке дороги от снега, в настоящее время работы в этом направлении продолжаются. Движение транспортных средств по дороге обеспечено.

В районе дороги Баку-Гобустан также идет снег. В течение дня дорога была очищена от снега, а обледеневшие участки дороги посыпаны песком и солью. На территории Гобустанского района фиксируются 5-6 º мороза. Движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Гобустан-Шамахы-Муганлы идет снег, в течение дня дорога очищалась от снега и была посыпана песком и солью. Движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Муганлы-Агсу-Евлах идет снег, в течение дня дорога очищалась от снега, на Агсуинском перевале обледеневшие участки дороги были посыпаны песком и солью. Мероприятия в этом направлении продолжаются. Движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Муганлы-Исмаиллы идет снег, фиксируются 4-6 градусов мороза. Для предотвращения обледенения на дороге были приняты соответствующие меры. Движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Исмаиллы-Габала-Огуз-Шеки также идет снег, на территории Габалинского района фиксируются 2-3 градуса мороза, Исмаиллинского района - 4-6 градусов мороза. В течение дня были приняты соответствующие меры по очистке дороги от снега, в настоящее время работы в этом направлении продолжаются. Движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Евлах-Шеки-Гах-Загатала идет слабый снег, движение транспортных средств обеспечено.

На территории Гедабейского района в районе дорогм Шамкир - Гедабей идет снег, температура воздуха составляет 7-8 градусов мороза. Были приняты соответствующие меры по расчистке дороги. В настоящее время работы в этом направлении продолжаются. Движение транспортных средств по дороге обеспечено.

В районе дороги Гянджа-Дашкесан осадков нет, фиксируются 7 градусов мороза. Для предотвращения обледенения на дороге были приняты соответствующие меры. Движение транспортных средств по дороге обеспечено.

В районе дороги Алят-Астара идет снег, на участке Билясувар-Астара проводятся работы по расчистке дороги от снега и ее посыпке песком и солью. Фиксируются 2-3 градуса мороза. Движение транспортных средств по дороге обеспечено.

На территории Ярдымлинского района в районе дороги Масаллы – Ярдымлы идет слабый снег, фиксируются 2-3 градуса мороза. Дорога посыпана песком и солью. Движение по дороге обеспечено.

На территории Лерикского района в районе дороги Лянкяран-Лерик сейчас идет слабый снег, фиксируются 8-9 градусов мороза. Высота снежного покрова в этом районе составила 20 см, ведутся работы по расчистке дороги и ее посыпке песком и солью.

В районе дороги Баку - Алят – Гаджигабул - Уджар - Евлах - Гянджа - Газах идет слабый снег, движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Горадиз осадков нет, движение транспортных средств обеспечено.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2° мороза. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.

(Перевод: Нубар Кулузаде)