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Синоптики обнародовали фактическую погоду в Азербайджане

Общество Материалы 10 января 2023 11:16 (UTC +04:00)
Синоптики обнародовали фактическую погоду в Азербайджане

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

По данным Национальной службы гидрометеорологии на 10 января, на территории страны продолжались осадки, шел снег, местами интенсивный, сообщает во вторник Trend.

Как сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, высота снежного покрова составила в Алтыагадже - 25 см, в Лерике - 24 см, в Гахе - 22 см, в Халтане, Ярдымлы - 20 см, в Габале - 19 см, в Исмаиллы - 16 см, в Губе - 15 см, в Шеки - 13 см, в Гусаре, Шамахы, Огузе - 11 см, в Загатале - 10 см, в Шабране - 9 см, в Кюрдамире, Билясуваре, Лянкяране - 8см, в Гобустане, Астаре - 6 см, в Дашкесане, Гейтепе - 5 см, в Агдере, Агсу, Балакене - 3 см, в Хачмазе, Гейгеле - 2 см, в Грызе, Шахдаге - 1см, в Баку и Абшеронском полуострове - 8-10 см.

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