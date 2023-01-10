В Нахчыване ведутся работы по присоединению госструктур к системе электронного документооборота (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственные учреждения Нахчыванской Автономной Республики будут интегрированы в «Межведомственную систему электронного документооборота». В связи с этим 5-7 января сотрудники Государственной службы специальной связи и информационной безопасности посетили Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, данная система была создана Указом Президента Азербайджана от 4 сентября 2012 года под управлением Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Находящиеся в Нахчыванской Автономной Республике, сотрудники службы ознакомились с текущим состоянием системы информационной безопасности электронного документооборота, внедренной в государственных органах, оценили инфраструктуру для внедрения Межведомственной системы электронного документооборота и электронной подписи в государственных учреждениях Нахчыванской Автономной Республики.

Сотрудники Государственной службы специальной связи и информационной безопасности проинформировали инженеров-программистов Министерства связи и новых технологий Нахчыванской Автономной Республики о Решениях Межведомственной системы электронного документооборота и электронной подписи, а также провели семинар на тему безопасности, возможностей интеграции с другими системами и безопасной эксплуатации решений, оператором которых является Служба.

В настоящее время к Межведомственной системе электронного документооборота и электронной подписи подключены 145 государственных учреждений с 1 226 рабочими местами. В прошлом году через эту систему государственные органы отправили 25 619 документов, и приняли 25 606 документов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)