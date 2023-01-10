В Центральном Таможенном Госпитале при одном экспресс-тестировании выявляются вирусы COVID-19, гриппа А/В в течение 20 минут - Интервью

В последнее время в связи с сезоном среди населения отмечается рост острых респираторных заболеваний. Очень важно определить дифференциацию заболевания, чтобы вовремя начать лечение. По этой причине в Медицинской Лаборатории Центрального Таможенного Госпиталя начат применение экспресс-теста на антигены COVID-19, гриппа А и гриппа В. Для подробной информации об этом тесте мы обратились к врачу-лаборанту Медицинской лаборатории Центрального Таможенного Госпиталя Наибе Алиевой.

- Доктор Наиба, не могли бы вы дать информацию об экспресс-тесте, проводимой в Медицинской Лаборатории.

В Медицинской Лаборатории Центрального Таможенного Госпиталя вирусы CОVID-19, гриппа А и гриппа В определяют экспресс-тестом в течение 20 минут. Один экспресс-тест выявляет антигены 3-х вирусов: COVID-19, вирусов гриппа А и гриппа В. В результате облегчается диагностика и дифференциация этих заболеваний. Это экспресс-тест на комбинированный антиген, производства Турецкой компании Genomer. Принцип работы основан на иммунохроматографии. Тест точно определяет вирусы. Учитывая, что результат теста готов уже через 20 минут, это помогает лечащим врачам вовремя начать правильное лечение.

- В каких случаях необходимо пройти экспресс-тест?

- Тем, у кого есть такие симптомы, как лихорадка, усталость, сухой кашель, заложенность носа, боль в мышцах, боль в горле и диарея, рекомендуется пройти этот тест. Тест следует проводить у взрослых в первые 14 дней болезни и у детей на 3-7-й день. В качестве образца у пациентов берут мазок из носоглотки (из носа) или ротоглотки (из горла).

- В какие часы можно пройти экспресс-тест в Центральном Таможенном Госпитале?

- В Медицинской Лаборатории Центрального Таможенного Госпиталя можно пройти тест в режиме 24/7. Тест не имеет специальных указаний для преаналитического этапа. Пациент может пройти этот тест в любое время, независимо от времени приема пищи. Пациенту не следует проводить этот тест самостоятельно. Так как, неправильно взятая проба может повлиять на результат. Процедуру взятия материала должен проводить медицинский работник. Правильно определяемый результат позволяет выявить заболевание на ранней стадии, выбрать правильную тактику лечения и предотвратить осложнения.

Интервью провела

Специалист по связям с общественностью

Центрального Таможенного Госпиталя

Диляра Заманова