БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана продолжается снежная и туманная погода

Температура воздуха в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове и в низменных районах составляет около 0 °С, в горных и предгорных районах температура опустилась до 11 °С мороза, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

По состоянию на 16:00 10 января в Дашкесане, Гядабее, Гяндже, Товузе, Шеки, Губе, Гусаре, Халтане, Шабране, Гейчае, Джафархане, Нефтчале, Билясуваре, Лерике, Лянкяране, Астаре, а также в Баку и пригородах - Маштаге, Бина и на Нефтяных Камнях идет слабый снег. В других же районах осадки не наблюдаются.

(Перевод: Фидан Мустафаева)