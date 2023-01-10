БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 459 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 246, вторую - 59, три и более - 127, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 27 человека.

Общее число примененных доз по стране с начала вакцинации составляет 13 935 633. Первую дозу вакцины получили 5 398 874, вторую - 4 876 005, три и более - 3 395 938, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 816 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)