БАКУ /Trend/ - По делу о пожаре в ТЦ «Садарак» в Баку есть задержанный.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в совместной информации, распространенной Генеральной прокуратурой и министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Согласно информации, 8 января около 18 часов в торговом центре "Садарак", расположенном в Гарадагском районе Баку, произошел пожар. В связи с произошедшим были проведены необходимые следственные действия. В ходе предварительного расследования были выявлены основания для подозрения в умышленном поджоге жителем города Баку Афганом Абдуллаевым 27 магазинов, расположенных в 15-16 рядах торгового центра общей площадью 800 квадратных метров, в результате чего арендаторам и предпринимателям был нанесен значительный ущерб.

По данному факту в оперативно-следственном управлении МЧС возбуждено уголовное дело по статьям 186.2.1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества с причинением крупного ущерба) и 186.2.2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) УК.

Афган Абдуллаев задержан в качестве подозреваемого.

(Перевод: Нубар Кулузаде)