В Азербайджане задержаны нарушители государственной границы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 04:50 11 января на служебной территории погранзаставы погранотряда "Горадиз", расположенной вблизи села Беюк Бахманли Физулинского района, были задержаны двое граждан Азербайджана, которые пытались нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Ирана.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, в ходе расследования была установлена личность задержанных - ими оказались жители Бардинского района Джафаров Эльмеддин Ниямеддин оглу 2003 года рождения и Сулейманов Сейфал Мурват оглу 2005 года рождения.

В ходе первоначального допроса задержанные признались, что намеревались пересечь государственную границу, с целью провоза наркотиков из Исламской Республики Иран.

По факту продолжается оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)