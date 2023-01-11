Обнародован прогноз погоды на завтра (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ночью местами будет идти снег, который прекратится в утренние часы, в течении дня в основном будет без осадков, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3 °С мороза, днем - 1-3 °С тепла.

Атмосферное давление понизится с 784 до 781 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха достигнет 65-75 процентов. На дорогах образуется гололед.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, в некоторых восточных районах интенсивные, местами туман, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 5-10 градусов мороза.

В горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололед.

(Перевод: Фидан Мустафаева)