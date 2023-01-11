В 2022 г. проведено более 5 тыс. исследований проб воды на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году было проведено более 5 тыс. исследований проб воды на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом в среду Trend сообщили в ОАО" Азерсу".

В ОАО отметили, что одной из приоритетных задач является контроль качества питьевой воды, поставляемой потребителям.

Согласно информации, в 2022 году по графику, согласованному с Республиканским центром гигиены и эпидемиологии минздрава, из водохранилищ, водопроводных сетей, насосных станций и других объектов было взято 67 882 пробы воды из 3 723 точек.

"Кроме того, на основе графика, согласованного с министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, были изучены 12 102 образцов сточных вод промышленных предприятий, городских коллекторов и сетей.

Отметим, что в настоящее время в центральной лаборатории ОАО "Азерсу" проводятся исследования по 53 параметрам образцов питьевой воды и 59 параметрам образцов сточных вод.

В 2022 году начали функционировать лаборатории очистных установок сточных вод в Пиршаги, Сиязане, Агсу, Гёйчае, Джалилабаде, Загатале, Гёйгёле, Агстафе, Товузе, Геранбое, Тертере.

Отметим, что Центральная лаборатория ОАО "Азерсу" начала свою деятельность 16 сентября 2013 года. Лаборатория, получившая год спустя международную аккредитацию Латвийского государственного агентства по аккредитации (LATAK), за прошедший период участвовала в различных программах тестирования компетентности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)