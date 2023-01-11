Министр внутренних дел Азербайджана провел оперативное совещание (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня под руководством министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова состоялось оперативное совещание, посвященное итогам служебно-боевой деятельности Внутренних войск МВД в 2022 году.

Об этом в среду Trend сообщили в МВД Азербайджана.

Открывая совещание вступительным словом, генерал-полковник Вилаят Эйвазов отметил, что в результате стратегии развития и прогресса, успешно реализуемой главой азербайджанского государства, экономическая мощь, оборонный потенциал, международные позиции страны значительно укрепились. Было особо подчеркнуто постоянное внимание, уделяемое главой государства армейскому строительству, в том числе деятельности Внутренних войск, улучшению материально-технического обеспечения армии.

Замминистра внутренних дел - командующий Внутренними войсками генерал-лейтенант Шахин Мамедов выступил с докладом об итогах служебно-боевой деятельности.

Подводя итоги совещания, министр Вилаят Эйвазов отметил задачи, стоящие перед Внутренними войсками, дал поручения и рекомендации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)