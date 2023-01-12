Синоптики сообщают о прекращении осадков и повышении температуры воздуха в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

По данным Национальной службы гидрометеорологии на 12 января, на территории страны продолжались осадки, снег, местами интенсивный, сообщает в четверг Trend.

"В Дашкесане, Гёйгёле, Шамкире, Балакяне, Габале, Гахе, Шеки, Шамахы, Грызе, Лерике наблюдался туман, видимость была ограничена до 50-100 метров",- добавила она.

По словам Мамедовой, минимальная температура воздуха в Баку, была на 5,3 градуса ниже климатической нормы. В столице и на Абшеронском полуострове было до 1 градуса мороза, в Нахчыванской АР и горных районах - 8-13 градусов мороза, в низменных районах - до 2 градусов мороза.

"Со второй половины дня 12 января, начиная с западных регионов страны, ожидается постепенное прекращение осадков. До конца недели температура воздуха постепенно повысится на 4-6 градусов", - сказала она.

(Перевод: Фидан Мустафаева)