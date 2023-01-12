Разработан стратегический план развития печатных медиа Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Разработан стратегический план развития печатных медиа и поддержки цифровой трансформациии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов на отчетной конференции по итогам 2022 года.

Он отметил, что также готовится диагностический обзор развития региональных медиа.

"Хочу также отметить, что были подготовлены и представлены предложения по анализу международного опыта и механизмам поддержки медиа посредством финансирования национального контента, социальной рекламы и общественно полезных объявлений",- сказал Исмаилов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)