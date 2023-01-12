В Азербайджане восстановлены на рабочих местах 104 незаконно уволенных работника

БАКУ /Trend/ - В течение 2022 года Государственная служба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана установила, что 104 работника различных предприятий были уволены в нарушение требований законодательства.

Как сообщает в четверг Trend, в результате принятых Госслужбой мер все эти лица были восстановлены на рабочих местах.

Также было установлено, что за последний год работодателями была задержана выплата работникам социальных выплат на общую сумму более 628 тысяч манатов. В результате принятых мер была обеспечена выплата этих средств работодателями работникам.

Из выплаченных средств 95 процентов составила заработная плата, остальное - социальные пособия и компенсации, подлежащие выплате работодателями.

(Перевод: Нубар Кулузаде)