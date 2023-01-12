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Обнаружены мины и неразорвавшиеся боеприпасы времен I Карабахской войны - Агентство Азербайджана

Общество Материалы 12 января 2023 16:01 (UTC +04:00)
Обнаружены мины и неразорвавшиеся боеприпасы времен I Карабахской войны - Агентство Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В ходе операций по разминированию также обнаруживаются мины и неразорвавшиеся боеприпасы времен первой Карабахской войны.

Об этом сообщили в четверг Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию,

Отметим, что в ходе операций по разминированию 1-7 января в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Лачине, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 2 противопехотные и 7 противотанковых мин, а также 203 неразорвавшихся боеприпаса. От мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена в этот период территория площадью 195 гектаров.

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