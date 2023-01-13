Завтра в Баку будет до 6 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, местами моросящий дождь, вечером ожидаются осадки, юго-восточный ветер.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3 ºС, днем - 4-6 ºС тепла.

Атмосферное давление составит 774 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха достигнет 65-75 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами ожидаются осадки, снег, туман, в горных и предгорных районах порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3 ºС мороза до 2° градусов тепла, днем - 3-7 ºС тепла, в горах ночью - 15-20 ºС мороза, днем - 3-8 ºС мороза.

В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.

(Перевод: Фидан Мустафаева)