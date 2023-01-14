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Синоптики о погоде в Азербайджане на следующей неделе

Общество Материалы 14 января 2023 16:36 (UTC +04:00)
Синоптики о погоде в Азербайджане на следующей неделе

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БАКУ /Trend/ - В течение следующей недели погодные условия в Азербайджане будут относительно стабильными.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, осадков преимущественно не ожидается, однако в некоторых восточных районах и на Абшеронском полуострове утром возможны морось, туман. Ветер умеренный юго-восточный.

Температура воздуха будет постепенно повышаться, приближаясь к климатической норме. Днем в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются 5-7° тепла, в горных районах страны - 0-5° мороза, в низменных районах - 5-8° тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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