В Азербайджане выявлено еще 72 случая заражения коронавирусом, вылечились 116 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 72 случая заражения коронавирусом, 116 человек вылечились, 3 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 763 человека вылечились, 10 045 – скончались, число активных больных составляет 492.

За последние сутки в стране проведены 2 106 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 455 670.

(Перевод: Фидан Мустафаева)