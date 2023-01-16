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Агентство Азербайджана по разминированию представило еженедельный отчет об итогах работы

Общество Материалы 16 января 2023 15:29 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию представило еженедельный отчет об итогах работы

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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию в Тертере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане за период 9-14 января был обнаружен и обезврежен 1 неразорвавшийся боеприпас. От мин и неразорвавшихся боеприпасов за этот период очищена территория площадью 0,0955 гектара, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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