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В Азербайджане выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом, вылечились 11 человек (Дополнено)

Общество Материалы 16 января 2023 16:51 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 случая заражения коронавирусом, 11 человек вылечились, 1 - скончался, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 379 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 872 человека вылечились, 10 050 – скончались, число активных больных составляет 457.

За последние сутки в стране проведены 676 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 458 556.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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