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Ходжавендской прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц

Общество Материалы 17 января 2023 11:10 (UTC +04:00)
Ходжавендской прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц

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БАКУ Trend/ - Возбуждено уголовное дело против должностных лиц.

Об этом во вторник Trend сообщили в Ходжавендской районной прокуратуре.

Согласно информации, в районной прокуратуре ведется расследование в связи с нарушениями, выявленными в Ходжавендской центральной районной больнице (публичное юридическое лицо) .

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в присвоении должностными лицами больницы, в течение 2020-2022 годов, государственной собственности в крупном размере.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (растрата с использованием служебного положения), 179.2.4 (растрата с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджанской Республики.

По делу продолжается предварительное следствие.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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