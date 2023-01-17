На сколько повысились зарплаты в Азербайджане по новой единой тарифной сетке?

БАКУ /Trend/ - В связи с доведением в Азербайджане минимальной ежемесячной заработной платы распоряжением главы государства до 345 манатов Кабинет министров утвердил новую единую тарифную таблицу, в которой зарплаты определяются по 19 степеням. До этого заработная плата по первым четырем степеням была ниже 345 манатов и колебалась в пределах 300-338 манатов.

Об этом сказал Trend во вторник депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

Он отметил, что произведены следующие повышения зарплат: по 1-й степени - повышение с 300 до 345 манатов; по 2-й степени: повышение с 312 до 359 манатов; по 3-й степени: повышение с 325 до 374 манатов; по 4-й степени: повышение с 338 до 389 манатов; по 5-й степени: повышение с 353 до 406 манатов; по 6-й степени: повышение с 367 до 422 манатов; по 7-й степени: повышение с 383 до 441 маната; по 8-й степени: повышение с 398 до 458 манатов; по 9-й степени: повышение с 415 до 478 манатов; по 10-й степени: повышение с 432 до 497 манатов; по 11-й степени: повышение с 450 до 518 манатов; по 12-й степени: повышение с 468 до 538 манатов; по 13-й степени: повышение с 487 до 560 манатов; по 14-й степени: повышение с 508 до 584 манатов; по 15-й степени: повышение с 528 до 607 манатов; по 16-й степени: повышение с 549 до 632 манатов; по 17-й степени: повышение с 604 до 694 манатов; по 18-й степени: повышение с 725 до 833 манатов; по 19-й степени: повышение с 979 до 1 125 манатов.

Депутат отметил, что увеличится заработная плата также лиц, работающих в социальной сфере, областях науки, здравоохранения, культуры, молодежи и спорта, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, мелиорации земель, водного хозяйства и рыболовства, но не имеющих статуса государственных служащих.

"То есть, если гражданин работает в указанных секторах и его зарплата определяется по единой тарифной таблице, то с этого месяца его зарплата повышается", - сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)