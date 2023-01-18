В Азербайджанской армии проходят сборы сотрудников кадровых органов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно годовому плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся учебно-методические сборы с участием кадровых составов соединений, объединений, воинских частей и специальных военно-учебных заведений, сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на сборах заместитель начальника Главного управления по личному составу - начальник Кадрового управления генерал-майор Эльчин Халилов передал участникам приветствия министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, проинформировал о проделанной работе в прошлом году и предстоящих задачах на 2023 год.

Генерал-майор Халилов особо подчеркнул, что реформы, проводимые в Азербайджанской Армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, успешно продолжаются, и эти реформы находятся в центре внимания руководства Министерства обороны.

Начальник Управления отметил совершенствование организационно-штатной структуры Азербайджанской Армии для перехода на новый этап развития, соответствующий модели современных армий, довел до внимания участников мероприятия основные задачи на текущий год.

Участвующие в сборах военнослужащие выступили с докладами о проводимой работе по подготовке и комплектованию кадров для поддержания боеспособности нашей армии на высшем уровне.

(Перевод: Нубар Кулузаде)