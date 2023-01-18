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В парламенте предложено создать в Азербайджане суды по семейным делам

Общество Материалы 18 января 2023 12:14 (UTC +04:00)
В парламенте предложено создать в Азербайджане суды по семейным делам

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В парламенте Азербайджана предложено создать суды по семейным делам.

Как сообщает в среду Trend, с таким предложением депутат парламента Садагат Велиева выступила на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Велиева также предложила провести слушания в связи с брачными договорами.

"Мы должны изменить название брачного контракта и включить его в законодательство как брачное соглашение. Также нужны суды по семейным делам. Нынешним судам некогда интересоваться причинами распада семьи", - отметила она.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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