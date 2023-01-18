В парламенте предложено создать в Азербайджане суды по семейным делам

БАКУ /Trend/ - В парламенте Азербайджана предложено создать суды по семейным делам.

Как сообщает в среду Trend, с таким предложением депутат парламента Садагат Велиева выступила на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Велиева также предложила провести слушания в связи с брачными договорами.

"Мы должны изменить название брачного контракта и включить его в законодательство как брачное соглашение. Также нужны суды по семейным делам. Нынешним судам некогда интересоваться причинами распада семьи", - отметила она.

(Перевод: Нубар Кулузаде)