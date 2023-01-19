БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пройдут слушания по муниципальным реформам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам заявил председатель комитета Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что необходимо проделать очень серьезную работу для принятия необходимых законов в этом направлении и проведения реформ в региональных структурах .

"В этом году перед нами поставлены очень серьезные вопросы, связанные с проведением реформ в муниципалитетах Азербайджана", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)