В последнее время в Азербайджане распространился сезонный грипп - министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В последнее время в Азербайджане распространился сезонный грипп.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на мероприятии на Аллее Шехидов.

Он отметил, что в обществах переживших длительную пандемию, нарушается традиционный обмен вирусами и бактериями, что время от времени приводит к сезонным вспышкам гриппа.

"Поэтому в качестве профилактики в страну были завезены вакцины против гриппа и распределены в медицинские учреждения, - сказал министр.

Отметим, что в последнее время среди населения распространен вирус инфлюэнция (грипп). С 21 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила на зимний сезон 2022-2023 годов эпидемию инфекционного заболевания в европейском регионе.

Напомним, что в настоящее время в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, проводится вакцинация против вируса инфлюэнцы (гриппа). С 15 декабря прошлого года были вакцинированы 13 008 человек. По городу Баку число вакцинированных составило 2 843 человека.

Желающие вакцинироваться могут обратиться в медицинское учреждение по месту жительства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)