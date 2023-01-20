Министр здравоохранения Азербайджана призвал население к вакцинации против гриппа (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана призвал пожилое населения к вакцинации против гриппа.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам в пятницу министр здравоохранения Теймур Мусаев.

"Министерством в страну завезена вакцина против сезонного гриппа, она распределена по всем учреждениям первичной медико-санитарной помощи, центрам семейного здоровья при TƏBİB, городским и районным поликлиникам, строго контролируется порядок ее хранения. Призываю все пожилое население и людей с серьезными заболеваниями пройти вакцинацию против гриппа", - отметил министр.

Напомним, что в настоящее время в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, проводится вакцинация против вируса инфлюэнцы (гриппа). С 15 декабря прошлого года были вакцинированы 13 008 человек. По городу Баку число вакцинированных составило 2 843 человека.

Желающие вакцинироваться могут обратиться в медицинское учреждение по месту жительства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)