Зажженный 20 января огонь независимости, освещает дорогу Победы - Мевлют Чавушоглу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Зажженный 20 января 1990 года огонь независимости, и сегодня продолжает освещать дорогу Победы, ведущую в священную Шушу.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Память о шехидах, которые зажгли этот огонь, будет жить вечно",- говорится в сообщении.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.

(Перевод: Нубар Кулузаде)