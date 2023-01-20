В Азербайджане выявлено еще 43 случая заражения коронавирусом, вылечились 89 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 43 случая заражения коронавирусом, 89 человек вылечились, 3 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 614 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 169 человек вылечились,10 067 – скончались, число активных больных составляет 378.

За последние сутки в стране проведены 2 050 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 468 434.

(Перевод: Фидан Мустафаева)