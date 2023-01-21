В Азербайджане повышена зарплата ряда сотрудников госорганов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышена заработная плата ряда работников государственных органов (регистратор, контролер, сельскохозяйственный рабочий, служащий, садовник, сторож, рабочий без квалификационной категории и т. д.) не являющихся госслужащими.
Как сообщает в субботу Trend, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
С 1 января 2023 года ежемесячные должностные оклады упомянутых лиц, установлены в размере:
|
№
|
Государственные органы по категориям
|
Ежемесячная сумма должностного оклада (в манатах)
|
1.
|
В государственных органах высшей категории
|
400
|
2.
|
В государственных органах первой категории
|
385
|
3.
|
В государственных органах второй и третьей категории
|
365
|
4.
|
В государственных органах четвертой и пятой категории
|
345
В целях поощрения работников, упомянутых в настоящем постановлении, в Государственном бюджете, ежегодно утверждаемом на следующий год, предусматриваются дополнительные средства в размере 3-х кратного месячного должностного оклада, установленного для этих работников в государственных органах, в которых они работают.
Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
(Перевод: Нубар Кулузаде)