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В Азербайджане повышена зарплата ряда сотрудников госорганов

Общество Материалы 21 января 2023 12:15 (UTC +04:00)
В Азербайджане повышена зарплата ряда сотрудников госорганов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышена заработная плата ряда работников государственных органов (регистратор, контролер, сельскохозяйственный рабочий, служащий, садовник, сторож, рабочий без квалификационной категории и т. д.) не являющихся госслужащими.

Как сообщает в субботу Trend, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

С 1 января 2023 года ежемесячные должностные оклады упомянутых лиц, установлены в размере:

Государственные органы по категориям

Ежемесячная сумма должностного оклада (в манатах)

1.

В государственных органах высшей категории

400

2.

В государственных органах первой категории

385

3.

В государственных органах второй и третьей категории

365

4.

В государственных органах четвертой и пятой категории

345

В целях поощрения работников, упомянутых в настоящем постановлении, в Государственном бюджете, ежегодно утверждаемом на следующий год, предусматриваются дополнительные средства в размере 3-х кратного месячного должностного оклада, установленного для этих работников в государственных органах, в которых они работают.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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