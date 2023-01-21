В Азербайджане повышена зарплата ряда сотрудников госорганов

№ Государственные органы по категориям Ежемесячная сумма должностного оклада (в манатах) 1. В государственных органах высшей категории 400 2. В государственных органах первой категории 385 3. В государственных органах второй и третьей категории 365 4. В государственных органах четвертой и пятой категории 345

В целях поощрения работников, упомянутых в настоящем постановлении, в Государственном бюджете, ежегодно утверждаемом на следующий год, предусматриваются дополнительные средства в размере 3-х кратного месячного должностного оклада, установленного для этих работников в государственных органах, в которых они работают.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)