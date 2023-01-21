WhatsApp представит функцию отправки фотографий в оригинальном качестве

БАКУ /Trend/ - WhatsApp запустит функцию отправки фотографий в оригинальном качестве.

Как сообщает в субботу Trend, в приложении, как это показано ниже, появится опция, нажатие на которую позволит пользователям воспользоваться данной возможностью.

В настоящее время новшество находится на стадии тестирования.

Отметим, что более 2 миллиардов человек в более чем 180 странах используют WhatsApp для связи с семьей и друзьями в любое время и в любом месте. "WhatsApp" бесплатен и предлагает простые, безопасные и надежные услуги обмена сообщениями и звонками, доступные на телефонах по всему миру.

(Перевод: Нубар Кулузаде)