В Баку торговец наркотиками приговорен к 10,5 годам лишения свободы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Бейбалы Агаева, обвиняемого в торговле наркотиками.

Как сообщает в понедельник Trend, сегодня на процессе под председательством судьи Али Мамедова выступил прокурор.

Государственный обвинитель попросил у суда приговорить обвиняемого к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, отказавшись от обвинения по статье 206 (контрабанда) УК АР и представив обвинение по другим статьям.

Суд отправился на совещание, после которого подсудимому был зачитан приговор. По приговору суда Агаев был приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что Агаев был задержан в апреле прошлого года в Баку в качестве подозреваемого. У него было обнаружено 2,6 килограмма наркотических средств. Агаеву было предъявлено обвинение по статьям 234.4.1 (приобретение, хранение группой лиц наркотических средств с целью продажи), 234.4.3 (приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере с целью продажи) и 206 (контрабанда) УК АР.

(Перевод: Фидан Мустафаева)