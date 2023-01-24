В отношении бывшего пресс-секретаря Аяза Муталлибова вновь возбуждено уголовное дело

БАКУ /Trend/ - В отношении бывшего пресс-секретаря экс-президента Аяза Муталлибова Тейлора Фетишоглу (Ибрагимова) вновь возбуждено уголовное дело.

Как сообщает во вторник Trend, Ибрагимов обвиняется в мошенничестве.

По обвинению, представившись пресс-секретарем Генпрокуратуры, Ибрагимов обманом получил 25 000 манатов от жителя Агджабединского района Байрама Алескерова, пообещав оказание помощи в освобождении от уголовной ответственности его сына - Эльмеддина Алескерова .

Алескеров обратился в правоохранительные органы.

В отношении Ибрагимова в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по статье 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса.

Материалы по уголовному делу направлены в Хатаинский районный суд для рассмотрения. В отношении Ибрагимова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что Ибрагимов 6 лет назад был признан виновным в мошенничестве, совершенном от имени бывшего главы исполнительной власти Агдамского района Рагиба Мамедова.

(Перевод: Нубар Кулузаде)