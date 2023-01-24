В Азербайджане из-за технических проблем отложен прием онлайн-заявок на ипотечные кредиты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отложен прием заявок на ипотечные кредиты.

Об этом сообщили во вторник Trend в Ипотечно и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана.

“Принимая во внимание, что обращений по ипотечным кредитам больше, чем в предыдущем периоде, принимаются дополнительные меры, направленные на дальнейшее упрощение использования системы ”электронная ипотека и кредитная гарантия" и обеспечение удовлетворенности граждан.

В связи с этим процесс приема заявок по ипотечным кредитам, назначенный фондом на 24 января 2023 года, был отложен на короткий срок.

Гражданам будет предоставлена дополнительная информация о времени приема заявок", - говорится в сообщении.

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Возникла проблема с системой "электронная ипотека и кредитная гарантия".

Как сообщает во вторник Trend, Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил новые лимиты на кредитование уполномоченных банков. Лимиты должны были быть активированы сегодня в 11: 00.

"Прием заявок на получение ипотечного кредита осуществляется на портале электронного правительства (www.e-gov.az) в режиме реального времени через существующую систему “электронная ипотека и кредитная гарантия”.

Однако в настоящее время возникла проблема с системой", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)