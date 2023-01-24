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В парламенте Азербайджана рассмотрят законопроект об охране нематериального культурного наследия

Общество Материалы 24 января 2023 15:45 (UTC +04:00)
В парламенте Азербайджана рассмотрят законопроект об охране нематериального культурного наследия

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана будет рассмотрен законопроект "Об охране нематериального культурного наследия".

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос включен в план работы парламентского комитета по культуре.

Согласно плану работы комитета по культуре, на весенней сессии планируется подготовить замечания и предложения к проектам, поступившим из других комитетов парламента, а также провести слушания.

Отметим, что законопроект "Об охране нематериального культурного наследия" находится в процессе подготовки совместно с соответствующими структурами. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен и принят на весенней сессии парламента.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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