В парламенте Азербайджана рассмотрят законопроект об охране нематериального культурного наследия

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана будет рассмотрен законопроект "Об охране нематериального культурного наследия".

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос включен в план работы парламентского комитета по культуре.

Согласно плану работы комитета по культуре, на весенней сессии планируется подготовить замечания и предложения к проектам, поступившим из других комитетов парламента, а также провести слушания.

Отметим, что законопроект "Об охране нематериального культурного наследия" находится в процессе подготовки совместно с соответствующими структурами. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен и принят на весенней сессии парламента.

(Перевод: Нубар Кулузаде)