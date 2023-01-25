В Баку ограничено движение на участке дороги проспекта Азадлыг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения комфортного проезда Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы на участках проспекта Азадлыг от улицы Физули до улицы Диляры Алиевой, и от проспекта Азадлыг до улицы Рашида Бейбутова на территории Насиминского района города Баку. В настоящее время на участке прокладывается новое асфальтобетонное покрытие.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве, в связи с проводимым ремонтом ограничено движение на участке улицы Физули от проспекта Азадлыг до улицы Рашида Бейбутова.

Отметим, что в рамках данных работ на участке проспекта Азадлыг от улицы Физули до улицы Диляры Алиевой уставлено, что большая часть гранитных камней небольших размеров, уложенных на песчаном основании, деформирована, вследствие чего образовавшиеся дефекты серьезно влияют на движение транспорта и пешеходов.

Учитывая трудности, возникшие при ремонте и обслуживании небольшого участка улицы, на котором происходит интенсивное движение транспорта и пешеходов, было принято решение демонтировать брусчатку и проложить новое асфальтобетонное покрытие.

(Перевод: Нубар Кулузаде)