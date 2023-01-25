Число обращений в больницу Джалилабада возросло после введения ОМС

ДЖАЛИЛАБАД/Trend/ - После введения обязательного медицинского страхования (ОМС) резко возросло число обращений в Центральную районную больницу Джалилабада.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня журналистам в ходе медиатура в Джалилабадском районе глава департамента медицинского планирования Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Хикмет Ибрагимли.

Он отметил, что внедрение обязательного медицинского страхования в Джалилабадском районе началось с 2021 года.

"В 2022 году по сравнению с 2021 годом число поступивших в больницу увеличилось в два раза (с 57 999 до 122 515 человек). За последние два года по обращениям было оказано 335 910 амбулаторных, 52 500 стационарных услуг. Всего было выполнено 4170 хирургических операций", - сказал Ибрагимли.

Отметим, что рамках пакета услуг ОМС гражданам оказывается 2550 медицинских услуг. Граждане могут пользоваться этими медицинскими услугами в государственных медицинских учреждениях, находящихся в ведении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). В случае невозможности оказания соответствующих услуг в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, выдается направление в медицинское учреждение, с которым заключен договор. При обращении гражданина в это медицинское учреждение на основании направления, он получает бесплатные медицинские услуги в рамках пакета услуг. Перечень, адреса и контактные телефоны этих медицинских учреждений размещены на официальном сайте агентства (https://its.gov.az).

(Перевод: Фидан Мустафаева)