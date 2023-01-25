БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 387 человек, сообщает Trend в среду со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 206, вторую - 47, три и более - 118, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 16 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 940 852. Первую дозу вакцины получили 5 401 629, вторую - 4 876 753, три и более - 3 397 326, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 144 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)