Гимнасты из рекордного числа стран примут участие в Кубке мира в Баку

БАКУ /Trend/ - 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет престижное спортивное соревнование – Кубок мира по спортивной гимнастике, сообщает Trend в четверг со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Согласно списку регистрации, в соревнованиях ожидается участие спортсменов из рекордного числа стран (56 стран).

По итогам четырехдневных соревнований, гимнастам, набравшим наивысший балл, будет также вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Зрители, желающие воочию стать свидетелями упорной борьбы сильнейших спортсменов, могут приобрести билеты онлайн на сайте https://iticket.az/ и в кассах города.

Стоимость билета на квалификационные соревнования составляет 7 манатов, а на финалы – 12 манатов.

Подробная информация о соревнованиях будет регулярно обновляться на официальном сайте Федерации гимнастики Азербайджана.