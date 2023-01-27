Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 328 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 153, вторую - 42, три и более - 120, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 13 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 941 530. Первую дозу вакцины получили 5 401 951, вторую - 4 876 839, три и более - 3 397 560, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 180 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)