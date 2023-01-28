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В Азербайджане доля женщин среди учителей составляет 90% - Эмин Амруллаев

Общество Материалы 28 января 2023 14:59 (UTC +04:00)
В Азербайджане доля женщин среди учителей составляет 90% - Эмин Амруллаев

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане доля женщин среди учителей составляет 90%.

Об этом сказал в субботу министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе мероприятия, посвященного фестивалю STEM, передает Trend.

«Кроме того, Азербайджан некоторое время назад занимал второе место по числу женщин со степенью доктора философии. Мы уверены, что в будущем этот показатель и другие показатели по лидерству женщин будут только расти», - добавил он.

Отметим, что STEM — это новый подход в образовании, когда все отрасли в сфере естественных наук и технических знаний объединены, и обучающийся получает эти знания не из учебника, а через решение творческих задач.

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