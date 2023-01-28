Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 353 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 122, вторую - 34, три и более - 173, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 24 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 941 883. Первую дозу вакцины получили 5 402 073, вторую - 4 876 873, три и более - 3 397 733, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 204 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)