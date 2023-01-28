В Азербайджане выявлены еще 33 случая заражения коронавирусом, вылечился 21 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 33 случая заражения коронавирусом, 21 человек вылечился, 1 - скончался, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 880 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 562 человека вылечились, 10 081 – скончался, число активных больных составляет 237.

За последние сутки в стране проведены 1 917 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 483 242.

(Перевод: Фидан Мустафаева)