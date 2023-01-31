Изменений в графике автобусов маршрута Баку-Нахчыван-Баку нет - Министерство

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях появилась информация о приостановке движения пассажирских автобусов в направлении Баку-Нахчыван-Баку в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране.

В ответ на запрос Trend по этому вопросу в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана во вторник сообщили, что в направлении Баку-Нахчыван-Баку нет изменений в движении пассажирских автобусов.

"Автобусные рейсы осуществляются через территорию Ирана, и изменений в расписании не было", - сообщили в министерстве.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Тело Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, было доставлено в Баку 29 января. Сегодня он был похоронен во второй Аллее шехидов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)