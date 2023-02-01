Задержан владелец InterAz и SalamNews Гаджи Матлаб

БАКУ /Trend/ - В результате специальных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД Азербайджана, был задержан Матлаб Багиров, более известный как Гаджи Матлаб.

Как сообщает в среду Trend, он является владельцем информационного агентства SalamNews и телевидения InterAz.

Напомним, что в ходе операций сотрудников МВД Азербайджана против иранской шпионской сети было задержано 39 человек. Местом проведения операции также являются информационное агентство SalamNews и телеканал InterAz.

(Перевод: Фидан Мустафаева)