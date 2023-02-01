Синоптики обнародовали фактическую погоду в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

В большинстве районов преобладает погода с осадками, в горных районах наблюдается снег.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии, высота снежного покрова составляет: в Агдере - 9, в Гахе - 7, в Нахчыване, Шахбузе, Лерике - 1 сантиметр.

Количество выпавших осадков составило: Билясувар – 6, Лянкяран – 5, Гейтепе, Астара – 4, в Агдере, Джафархан – 3, в Ордубад, Тертер, Сабирабад, Сальян, Гаджигабул, Джульфа – 2, в Шахбуз, Нахчыван, Нафталан, Гянджа, Шамкир, Товуз, Агдам, Гах, Шамахы, Гобустан, Лерик, Кюрдамир, Зардаб, Ширван, Гейчай, Евлах, Мингячевир, Барда – 1 мм.

Баку и Абшеронский полуостров: в Баку, Сумгайыте, Маштаге, Бина, Нефтяных камнях, Пираллахи, острове Чилов выпало 1 мм осадков.

В Нахчыване, Шаруре, Джульфе, Дашкесане, Гейгеле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Товузе, Балакене, Шеки, шамахы, гобустане, Губе, Халтане. Тертере, Евлахе, Гейчае, Бейлагане, Джафархане, Сальяне, Билясуваре, Гаджигабуле, Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 50-500 метров.

31 января температура в Баку превысила климатическую норму на 3,1°, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 8-11 °С тепла, в Нахчыванской АР-2-6 °С тепла, в горных районах-от 1 ° мороза до 3 °С тепла, в низменных районах - 5-9 °С тепла.



(Перевод: Фидан Мустафаева)