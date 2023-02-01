Обнародован прогноз погоды на февраль (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован прогноз погоды на февраль.

Ожидается, что среднемесячная температура воздуха в феврале будет близка к климатической норме.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии, предполагается, что месячное количество осадков будет близко к климатической норме, а в некоторых районах - чуть выше.

В первые дни февраля ожидается нестабильная погода, осадки, в горных и предгорных районах возможен снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 3-5 ºС тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 2-7 ºС тепла. В некоторые дни ожидается 0-5 ºС мороза, днем - 8-13 ºС тепла, в отдельные дни - 2-5 ºС тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 21-24 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской АР ожидается на уровне от 1 ºС мороза до 2 ºС тепла, что близко к климатической норме. Температура воздуха ночью составит 5-10 ºС мороза, в отдельные дни - 13-18, днем - 0-5 ºС мороза, в некоторые дни - 2-7 ºС мороза. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, местами немного выше (норма 11-29 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалинском, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском, Лачинском, Кяльбаджарском, Дашкесанском, Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 0-3 ºС мороза, что близко к климатической норме и на 2 градуса ниже. Ночью температура воздуха составит 5-10 ºС мороза. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, местами превышать ее (норма 25-36 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском районах составит 2-5 ºС тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 0-5 ºС тепла, в некоторые дни - 3-8 ºС мороза, днем​​- 5-10, в отдельные дни – до 5 ºС мороза. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 15-36 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах среднемесячная температура воздуха от 1 ºС мороза до 3 ºС тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 0-5 ºС мороза, в отдельные дни - 7-12 ºС тепла, в высокогорье ожидаются 18-23 ºС мороза, днем - 4-9 ºС тепла, в некоторые до 5 ºС мороза. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, местами выше нормы (норма - 24-55 мм).

В Мингячевирском, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 4-6 ºС тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов ºС, в отдельные дни - 3-8 ºС мороза, днем - ​​5-10 ºС тепла, в отдельные дни - 0-3 ºС мороза. Среднемесячное количество осадков будет выше климатической нормы (норма - 21-35 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах ожидается на уровне 1-4 ºС тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 0-5 ºС тепла, в некоторые дни ожидается до 5 ºС мороза, в горах - 12-17 ºС мороза, днем - 5-10 ºС тепла, в некоторые дни - 0-3 ºС тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, местами немного выше нормы (норма - 44-105 мм).

(Перевод: Фидан Мустафаева)