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В Азербайджане повышены зарплаты сотрудников рабочей группы госкомиссии (Дополнено)

Общество Материалы 1 февраля 2023 20:00 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Повышены ежемесячные должностные оклады сотрудников рабочей группы Государственной комиссии по делам граждан, попавших в плен, пропавших без вести и взятых в заложники.

Как сообщает в среду Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Размер месячных должностных окладов сотрудников рабочей группы Государственной комиссии следующий: руководитель рабочей группы - 1760 манатов; заместитель руководителя рабочей группы - 1228 манатов; главный советник - 890 манатов; старший советник - 794 маната.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 5 января 2023 года минимальная месячная заработная плата с 1 января 2023 года увеличена на 15 процентов - с 300 до 345 манатов. Повышение минимальной заработной платы также положительно влияет на рост средней заработной платы в стране.

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