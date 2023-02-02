В Кяльбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах от снега очищено до 3600 км дорог - Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В воинских частях азербайджанской армии, дислоцированных в труднопроходимой, горной местности, осуществляются надлежащие мероприятия по организации служебно-боевой деятельности в сложных погодных условиях.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве обороны Азербайджана, в целях поддержания путей эвакуации в исправном состоянии, обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобилей и колонн боевой техники, в январе текущего года при взаимодействии инженерных войск с соответствующими государственными структурами от снежного покрова было очищено до 3600 км дорог в Кяльбаджарском, Лачинском и Дашкесанском направлениях.

Мероприятия по инженерному обеспечению на освобожденных территориях продолжаются в плановом порядке.

(Перевод: Фидан Мустафаева)