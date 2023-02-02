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Генпрокуратура опровергла слухи об аресте экс-прокурора Нахчыванской АР (Дополнено)

Общество Материалы 2 февраля 2023 12:12 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:51)

БАКУ /Trend/ - Некоторые медиа распространили недостоверную информацию о предполагаемом аресте бывшего прокурора Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Шахвердиева.

Как сообщает в четверг Trend, эта информация была опровергнута Генеральной прокуратурой Азербайджана.

"Еще раз доводим до сведения медиа-структур и пользователей социальных сетей, что распространение информации не соответствующей действительности и не уточненной в государственном органе преследуется законом", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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