Генпрокуратура опровергла слухи об аресте экс-прокурора Нахчыванской АР (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Некоторые медиа распространили недостоверную информацию о предполагаемом аресте бывшего прокурора Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Шахвердиева.
Как сообщает в четверг Trend, эта информация была опровергнута Генеральной прокуратурой Азербайджана.
"Еще раз доводим до сведения медиа-структур и пользователей социальных сетей, что распространение информации не соответствующей действительности и не уточненной в государственном органе преследуется законом", - говорится в сообщении.
(Перевод: Фидан Мустафаева)